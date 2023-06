Florian Silbereisen: Jetzt kommt die ganze Wahrheit über seine Freundin ans Licht

Florian, der Heimlichtuer, hat alle an der Nase herumgeführt! Denn bei allerschönstem Wetter schipperte der Entertainer jüngst quietschvergnügt über den See. Aber am Steuer des schnieken Elektro-Bootes saß nicht etwa der "Traumschiff"-Kapitän, sondern seine Lebensgefährtin Sara Henschel! Immer wieder legte Flori zärtlich seinen Arm um die attraktive Frau, ganz nach dem Motto: Seht alle her, das ist meine!

Ja, der Sänger will sein Liebesglück nun nicht mehr verstecken. Nach der Trennung von Sängerin Helene Fischer 2018 ist Sara die erste Frau, die sein Herz erobern konnte. Und zwar nicht erst seit gestern.

Seit Ende 2021 sind sie ein Paar! Sie wohnt schon längst unter seinem Dach. Ein Freund verrät: "Bei Flo und Sara wurde in kleinen Schritten aus einer Bekanntschaft erst Freundschaft und dann Liebe. Sara ist kein Püppchen, die ihren berühmten Freund anhimmelt. Sie ist sympathisch und charmant, aber auch praktisch und bodenständig." Die Österreicherin kümmert sich um Garten und Haus, wenn Florian Silbereisen für TV-Jobs unterwegs ist.

Es ist eine Liebe auf Augenhöhe. Beide teilen dieselben Hobbys: Motorrad- und Fahrradfahren und das Bergwandern. Sie lieben Tattoos, sind vom feurigen Sternzeichen Löwe und feiern im August Geburtstag. Endlich hat Liebesgott Amor ihm die Frau geschickt, auf die Florian so lange gewartet hat. Einen Engel, der mit ihm durchs Leben schippert.

