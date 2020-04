Florian Silbereisen: Jetzt kommt die Wahrheit über seine Liebe ans Licht!

Jetzt ist es raus! Seit Wochen halten sich die Gerüchte, dass Florian Silbereisen sein Herz neu verschenkt haben soll. Florian hielt sich dazu stets bedeckt - bis jetzt!

Florian Silbereisen ist heiß begehrt

Seit der Trennung von geht Florian solo durchs Leben. Während Helene in ihrem Thomas einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat, scheint es bei Flori in der Liebe nicht ganz so gut zu klappen. Und das, obwohl der Sänger ein heiß begehrter Kandidat auf dem Single-Markt ist. So gab Florian in der letzten Zeit immer wieder zu verstehen, dass er für Dates und eine neue Liebe offen ist. Doch wie sieht es im Liebes-Leben von Florian wirklich aus? Mit einer emotionalen Beichte lüftet der Schläger-Sänger nun indirekt sein Liebes-Geheimnis...

Florian packt aus

Obwohl Florian ein echter Womanizer ist, erklärt er, dass er die "Traumschiff"-Folge an Ostern wieder alleine gucken musste. So erläutert er gegenüber dem " ": "Da ich meine Premiere als Kapitän damals alleine angeguckt habe, weil ich so aufgeregt war, werde ich jetzt eben die neue 'Traumschiff'-Folge auch wieder alleine anschauen (...)." Von einer Herzdame an seiner Seite fehlt also jede Spur! Oh je, wie schade! Ob Florian in diesem Jahr wohl noch die Frau fürs Leben finden wird? Wir können gespannt sein...

