Florian Silbereisen: Jetzt kommt endlich die Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Für die letzten -Shows war als neues Mitglied der Jury zu sehen und feierte dabei absolute Mega-Erfolge. Ein DSDS-Comeback wird es für ihn trotzdem nicht geben. Nun äußert sich Florian erstmals dazu, warum eine Rückkehr zu der Castingshow ausgeschlossen ist...

Helene Fischer: Liebes-Schock! Eine andere Frau zerstört alles

Florian Silbereisen spricht über das Aus

Obwohl Florian als DSDS-Juror ein absoluter Zuschauerliebling war, wird er im kommenden Jahr nicht nochmal in der Jury platznehmen. So erklärt der Schlagerstar gegenüber "Bild": "Mir hat 'DSDS' sehr viel Spaß gemacht, aber ich konnte nur deshalb in drei Folgen dabei sein, weil aufgrund der Corona-Krise andere Termine wie zum Beispiel 'Traumschiff'-Drehs abgesagt wurden." Eine DSDS-Revival ist somit nicht realisierbar. Und auch Dieter hält ein Comeback für ausgeschlossen…

Dieter spricht über die Jury

"Er wird nicht mehr zurückkehren, das war mehr oder weniger von Anfang an so abgesprochen", erklärt Dieter über das DSDS-Aus von Florian weiter. Ein Hintertürchen lässt sich der Pop-Titan jedoch noch offen. So ergänzt er, dass Florian jederzeit als Gast bei DSDS vorbei schauen kann. Ob der Schlagerstar diese Einladung wohl annehmen wird? Wir können definitiv gespannt sein...

Huch, so kennen wir Florian ja gar nicht!