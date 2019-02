Florian Silbereisen: Jetzt lüftet er sein Liebes-Geheimnis!

Die Trennung von und war ein Schock für die Schlagerwelt. Das Ex-Paar verkündete im Dezember vergangen Jahres, dass sie ihrer Liebe keine Chance mehr geben. Kurz darauf ließ Helene die Liebes-Bombe platzen und verriet, dass sie in ihrem Thomas einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat. Doch wie sieht es eigentlich in Florians Liebes-Leben aus?

Florian Silbereisen ist mit seiner Karriere auf der Überholspur

In Sachen Arbeit könnte es für Florian Silbereisen momentan nicht besser laufen. Erst vor einigen Wochen wurde bekannt gegeben, dass der Star als neuer Kapitän von "Das Traumschiff" in See stechen wird. Und auch aus der Schlagerwelt ist Florian absolut nicht wegzudenken. Doch wie sieht es eigentlich privat bei ihm aus? Hat auch er bereits eine neue Liebe fürs Leben gefunden?

Florian Silbereisen spricht über die Liebe

Wie Florian nun berichtet, will er nach dem Liebes-Aus mit Helene vorerst auf eine neue Beziehung in seinem Leben verzichten. So verrät er gegenüber "Bild": "Jetzt bin ich erst mal Single und überhaupt nicht auf der Suche." Ehrliche Worte, die zeigen: Florian genießt momentan seinen solo Status in vollen Zügen. Ob er uns in diesem Jahr dennoch mit einer neuen Frau an seiner Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...