Florian Silbereisen: Jetzt lüftet er sein süßes Geheimnis!

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Eigentlich hält sich der Sänger zu privaten Themen eher bedeckt. Um so verwunderlicher somit die jüngste Beichte des Stars...

Florian Silbereisen packt über seine Vergangenheit aus

Wie Florian nun berichtet, lag ihm die Musik schon im Teenager-Alter im Blut. So verrät er in der "MDR"-Talkshow "Riverboat": "Ich habe mich immer für Musik interessiert. Ich habe als Schüler eine Schüler-Lehrer-Band gehabt. Wir haben von Rock bis Jazz alles gemacht. Und ich habe dann aber einfach gemerkt, dass mir es viel Freude bereitet, wenn ich auch anderen eine Freude bereite." Wow! Was für eine intime Beichte, die uns Einblicke in die Anfänge von Florians Karriere gibt! Doch damit nicht genug...

Florian redet über seine Freunde

Nicht nur über seine Karriere hat Florian während der Talkshow einiges zu erzählen! Auch über sein Privatleben lüftet der Star nun das ein oder andere Geheimnis! So erzählt er über seine Freunde: "Meine Freunde sind die gleichen wie vor 25, 30 Jahren. Und das ist für mich auch immer etwas sehr, sehr Wichtiges. Das ist auch immer etwas, was ich dem Ramon auch gesagt habe, es gibt so viele, die sich gerne schmücken, wenn das Lichtlein leuchtet. Und dann gibt es aber auch die Zeiten, wo das Licht ausgeht, und dann sind die meistens nicht mehr so an deiner Seite." Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

