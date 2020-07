Florian Silbereisen: Jetzt packt er aus - und Helene Fischer muss zittern

Wie tickt Helene Fischer privat? Ist sie ein Kontrollfreak, oder lässt sie sich zu Hause richtig gehen? Florian Silbereisen weiß das ganz genau. Und möglicherweise können da auch bald Millionen Leser mitreden! In der „Superillu“ kündigte der Entertainer gerade an: „Vielleicht schreibe ich irgendwann mal eine Autobiografie“.

Das wäre eine Sensation! Schließlich waren Helene und er zehn Jahre ein Paar, da gibt es einiges zu berichten. Schon im TV enthüllte Florian kürzlich über den Perfektionismus seiner Ex: „Helene ist nicht umsonst so erfolgreich. Sie ist mit Abstand die Perfekteste. Weil sie nie aufhört an sich zu arbeiten, Tag und Nacht.“

Florian Silbereisen könnte Helenes Image ruinieren

Auf noch mehr pikante Details warten jetzt seine Fans ganz gespannt. Wann Florian seine Erlebnisse aufschreibt und ob es eine knallharte Abrechnung wird, ist noch unklar. Die Frage ist auch, wie viel er preisgeben darf. In Promi-Beziehungen gibt es oft Verträge mit einer sogenannten Schweigeklausel.