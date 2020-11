Florian Silbereisen: Jetzt packt er über Pietro Lombardi aus

Florian Silbereisen hat sich in den vergangenen Monaten zu einem wahren Social-Media-Profi gemausert. Der Moderator hat bei Instagram inzwischen schon über 150.000 Follower, die er regelmäßig auf dem Laufenden hält. Woher er sein Insta-Knowhow hat? Von keinem Geringeren als Pietro Lombardi!

Das verriet Flori jetzt in einem Interview mit dem MDR. "Ich bin ja wirklich, was Social Media betrifft, jetzt nicht der Experte, kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber damals war ich dann für kurze Zeit mal bei DSDS mit am Start. Und Pietro ist da natürlich vorn dabei und der hat mir das dann hinter den Kulissen ein bisschen erklärt. Und dann habe ich das mal ausprobiert, und es macht tatsächlich Spaß", erklärte Florian Silbereisen.

Florian Silbereisen bekommt Unterstützung von Pietro

Klar - von Top-Influencer Pietro Lombardi mit seinen 1,9 Mio. Abonnenten kann sich Flori mit Sicherheit einiges abschauen. Kein Zufall, dass er seinen Account während seiner Zeit als DSDS-Juror ins Leben gerufen.

Was den Posting-Output betrifft, kann er mit Großmeister Pietro allerdings nicht mithalten, wie er gestand: "Ich bin nicht der Fleißigste in diesen Angelegenheiten, weil ich mich auch nicht so gut auskenne mit meinem Handy. Meins ist sogar jetzt an, weil ich teilweise den Flugmodus nicht finde - aber es klingelt nicht", gab Florian Silbereisen zu.