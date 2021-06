Florian Silbereisen: Jetzt packt er über seine geheime Leidenschaft aus

Das Florian ein absoluter Naturbursche ist, ist definitiv nichts Neues. So schlägt sein Herz regelmäßig Purzelbäume, wenn er für seine Shows in der Natur vor der Kamera stehen kann. Doch wie der Ex von Helene Fischer nun offenbart, ist er auch in seiner Freizeit ein absoluter Natur-Fan. So gehört Rasenmähen zu seinen liebsten Hobbys. Bei "Die Gartenparty der Stars" plaudert Flori aus: "Ich mähe tatsächlich gerne Rasen. Ja, ich fühle mich danach so gut. Du sitzt dann dort und hast so den Rasen gemäht und du sagst: 'Ja, schön, haben wir was gemacht.' Aber mir geht dann meistens irgendwann die Batterie aus - ich habe einen Elektrorasenmäher -, und dann schafft der immer nicht den ganzen Rasen." Wow! Was für ein intimer Einblick in das Privatleben des Sängers. Ob Florian in der nächsten Zeit wohl noch mehr Details dieser Art preisgibt? Wir können gespannt sein...