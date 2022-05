Florian Silbereisen: Jetzt packt Jürgen Drews über ihn aus

Wie Jürgen nun in seinem Podcast "Des Königs neuer Podcast" berichtet, sorgt Florian hinter der Bühne von dem "XXL Schlagerfest - Die Party des Jahres" immer für enorm gute Stimmung! Jürgen schwelgt in Erinnerungen: "Der Florian hat mich schon öfters erschreckt, indem er irgendwas inszenierte. Entweder hat er irgendwas geschrien oder er hat sich verkleidet, sich etwas übern Kopf gezogen und ist dann wie ein Geist auf mich zugekommen. Wir haben uns beide immer köstlich amüsiert." Jürgen ergänzt: "Ich habe zu ihm gesagt: 'Flo, hör auf mit dem Scheiß' – und er hat immer gelacht dabei. Er hat einen genauso bescheuerten Humor wie ich." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Florian macht einfach alles dafür, dass sich seine Kollegen bei ihm wohl fühlen und immer was zu Lachen haben. Ob uns Jürgen Drews in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Infos dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein!