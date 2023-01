Florian Silbereisen: Jetzt spricht ein Freund über sein "Traumschiff"-Aus

In einem Interview mit dem "Express" nimmt jetzt sein Kollege Daniel Morgenroth Stellung. Er spielt den Staff-Kapitän Martin Grimm. "Ich hoffe, dass es noch eine Weile so geht und dass die Gerüchte falsch sind", erklärt er ganz offen. Ganz offensichtlich weiß auch er nicht, wie lange der Schlagerstar der Serie als Kapitän noch erhalten bleibt. Aber er hofft, dass dies noch lange so bleibt. "Die Situation, wie sie jetzt ist, ist mir schon sehr lieb und ich hoffe, dass sie noch weiter Bestand hat", verrät er weiter.

Florian Silbereisen: Baby-Glück – In wenigen Wochen ist es schon soweit! Im VIDEO gibt es alle Einzelheiten: