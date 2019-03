Reddit this

Seit der Trennung von und sind nun schon viele Monate vergangen. Inzwischen scheinen sich auch die Fans damit abgefunden zu haben, dass die Sängerin einen neuen Freund hat und wohl niemals zu ihrem Ex-Freund zurückkehren wird.

Florian Silbereisen litt unter der Trennung

Nun verriet Florian im Gespräch mit der Münchener „TZ“, wie „schmerzhaft und emotional“ die Trennung für ihn wirklich war. Es sei definitiv „keine einfache Zeit“ gewesen. „Aber uns beiden war wichtig, dass wir beste Freunde bleiben. Uns verbindet so viel, wir haben gemeinsam so viel erlebt, das bleibt für immer“, erklärt der 37-Jährige. Deshalb habe er immer noch Kontakt zu seiner Verflossenen. Was ihr neuer Freund wohl davon hält?

Dieser musste sich in den letzten Wochen bereits heftigen Anfeindungen stellen. Er erhielt nicht nur Drohbriefe, sondern bekam von Helenes Fans auch deutlich zu spüren, dass er Flori niemals ersetzen könne. Autsch!