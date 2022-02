Florian Silbereisen: Jetzt steht er erneut vor einem Scherbenhaufen!

Obwohl Florian aktuell als "DSDS"-Juror alles gibt, um das nächste Nachwuchstalent zu finden, vernachlässigt der Sänger nicht seine Schlagerkarriere und probiert auch in diesem Bereich seinen Fans gerecht zu werden. Doch die aktuelle Situation macht ihm dabei nun erneut einen gewaltigen Strich durch die Rechnung! Während Florian nämlich sonst in der ersten Jahreshälfte mit seiner legendären Show "Die Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" bei seinen Anhängern für mächtig Furore sorgte, soll die Show laut "ARD" erst im Juli 2022 stattfinden. Für Florian sicherlich eine herbe Klatsche! Schließlich ist es kein Geheimnis, wie sehr es Florian liebt, in der Show seine Gäste als besonders gute Schlagerkünstler auszuzeichnen. Angeblich soll Florian seine Show sogar bereits schon im Januar geplant haben, doch an der Umsetzung gescheitert sein. Gegenüber "Der Westen" habe ein "ARD"-Sprecher die Verschiebung mit einer "besseren Planbarkeit aufgrund der aktuellen Lage" gerechtfertigt! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Flori und seine Kollegen ihre Pläne im Juli realisieren können...