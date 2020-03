Florian Silbereisen: Jetzt steht er wieder vor einem Scherbenhaufen!

Reddit this

Der Corona-Virus sorgt gerade für Aufregung auf der ganzen Welt. Immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt. Jetzt haben auch und Kollege Thomas Anders eine drastische Entscheidung getroffen...

Bittere Neuigkeiten von Florian Silbereisen

Das gemeinsame Album wird wegen der aktuellen Lage verschoben. "Ich bedauere die Verschiebung der "Schlagerlovestory 2020", habe aber auch Verständnis für diese Entscheidung des MDR", verkündet Thomas auf seinem -Account. "Wir hatten einen großartigen Auftritt in der Sendung geplant um unser gemeinsames Album zuerst in Florians Shows zu präsentieren! Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unser Album erst im Juni zu veröffentlichen und dann gemeinsam mit dem Publikum zu feiern!" Am 5. Juni 2020 soll die gemeinsame Platte offiziell auf den Markt kommen.

Böse Kommentare von den Fans

Viele Fans sind sauer - und machen ihrem Ärger Luft. "Das Album hätte man trotzdem, wie angekündigt, veröffentlichen können. Denn alle Fans haben sich schon drauf gefreut und es vorbestellt. Nachdem schon der Fanday verschoben wurde, wäre das wenigstens ein Lichtblick gewesen", beschwert sich ein User. Ein anderer schimpft: "Ich finde es trotzdem nicht gut, dass auch das Album verschoben wird. Es ist doch fertig... Wir haben uns alle soooo darauf gefreut!" Lässt sich nur hoffen, dass sich die Fans schnell wieder beruhigen...

