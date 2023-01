Florian Silbereisen: Jetzt verliert er alles

Einzig Barbara Wussow – sie spielt die Hoteldirektorin Hanna Liebhold – hält zu dem Sänger und Schauspiel-Laien: "Er ist ein hochprofessioneller Kollege, kann seine Texte wie ein Einser-Schüler, ist freundlich und charmant. Es gibt Leute, die stellen sich einen anderen Kapitän vor. Aber Florian tut uns gut, er bringt uns die Quote und ist ein absolut liebenswerter Mensch", lobt sie und hält fest zu ihm. Aber überzeugt das die Zuschauer? Überzeugen würden stattdessen andere: Entertainer Giovanni Zarrella will an Bord anheuern. "Der Italiener macht alles", scherzte er jüngst, als er gefragt wurde: "Bist du der nächste Kapitän?" Auch Schlagerkollege Vincent Gross würde sich gern "auf der Brücke bewerben", kündigte er vor wenigen Wochen in einem Interview an. Achtung Flori, die Konkurrenz steht schon in den Startlöchern!

An Neujahr sticht Max Parger wieder in See. Dann ist für ihn nicht nur Land in Sicht, sondern hoffentlich auch eine Welle des Wohlwollens seines Publikums. Mit Barbara an seiner Seite wird er das Kind – äh – das Schiff schon schaukeln ...

