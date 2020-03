Florian Silbereisen: Jetzt zeigt er erstmals sein zu Hause!

Eigentlich ist Florian Silbereisen dafür bekannt, dass er so gut wie nie private Einblicke in sein Privatleben gibt. Doch jetzt die Überraschung...

Florian Silbereisen teilt Schnappschuss aus seiner Küche

Via teilt nun ein Foto mit seiner Community, welches bei seinen Anhängern für ordentlich Aufsehen sorgt. Der Grund: Florian postet sich dabei, wie er am Herd steht und sich Pasta kocht. Dazu kommentiert er: "Lecker". Wie es aussieht, scheint Florian die Zeit zu Hause zu nutzen, um sich ein wenig in der Küche auszuleben. Das so ein Foto bei seinen Fans somit nicht lange unkommentiert bleibt, ist definitiv kaum verwunderlich...

Florians Fans sind begeistert

Wie unter dem Foto deutlich wird, hat er mit seinem Schnappschuss voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Kannst mir gerne was mit kochen, mein Sonntagsmodus besteht aus Pizza in Ofen schieben und Serien schauen", Guten Appetit und lass es dir schmecken" sowie "Das sieht ja lecker aus! Grüße aus Aachen und einen schönen Abend." Mehr Fan-Begeisterung. Ob uns Florian in der nächsten Zeit mit noch mehr Bildern dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

