Florian Silbereisen: Jubel! Alle können sein Glück sehen!

Bei ist ordentlich was los! Erst vorletztes Wochenende war der Schlager-Star dabei zu sehen, wie er beim "Schlagerboom" von seiner Ex Helene Fischer überrascht wurde und an die Grenzen seiner Emotionen getrieben wurde. Nun die nächste Neuigkeit...

Florian Silbereisen kann sein Glück kaum fassen

Obwohl Florian Silbereisen und seit fast einem Jahr getrennte Wege gehen, konnten ihre Fans beim "Schlagerboom" beobachten, wie wichtig sich die beiden nach wie vor sind. So überraschte die Sängerin ihren Florian auf der großen Show-Bühne und brachte sein Herz damit zum Höherschlagen. Unter Tränen begrüßte er seine Ex und ließ seinen Gefühlen freien Lauf. Doch damit nicht genung…

Florian ist auf der Überholspur

Auch am vergangen Wochenende sorgte Florian bei seinen Fans erneut für ordentlich Begeisterung! Der Grund: Florian heizte mit seiner Band "Klubb3" seinen Anhänger bei einem Auftritt in Zürich ordentlich ein und wurde danach mit Komplimenten überschüttet. So postet seine Community unter einen "Intagram"-Schnappschuss, der nach dem Auftritt entstand: "War mega mit euch" sowie "Vielen Dank für den Wahnsinns Abend! Ihr wart der absolute Wahnsinn, einfach unvergesslich." Mehr Begeisterung geht definitiv nicht!

