Florian Silbereisen: Jubel-News! Jetzt ist es offiziell

Das Coronavirus hat unseren Alltag ziemlich durcheinander gebracht. Seit Wochen sollen wir wegen der Ausbreitungsgefahr zu Hause bleiben. Auch die Show-Branche leidet unter der schwierigen Situation. In der letzten Zeit wurden zahlreiche Sendungen, Konzerte und Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Auch die beliebte Sendung "Schlagerlovestory.2020" mit . Doch jetzt gibt es endlich wieder erfreuliche Nachrichten für die Fans des Schlagersängers...

Florian Silbereisen: An Helene Fischers Haus gesehen! Nachbar packt aus

Jubel-News von Florian Silbereisen

Nach der Zwangspause ist Florian endlich wieder auf den Fernseh-Bildschirmen zu sehen! Der ehemalige "DSDS"-Juror moderiert die neue Sendung "Willkommen im SchlagerXirkus - & Hits in Leipzig!". Zahlreiche Schlagerstar sollen am 29. Mai um 20:15 Uhr in der Show auftreten. Alle weiteren Details hält Sender MDR noch unter Verschluss. Doch eines steht jetzt schon fest: So wie wir Florian kennen wird das ein Mega-Spektakel!

Ist Florian frisch verliebt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: