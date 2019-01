Florian Silbereisen: Jubel-News! Er hat es selbst bestätigt!

Erst im Dezember letzten Jahren gaben und nach zehn Jahren Beziehung ihre Trennung bekannt. Für die Anhänger des Paares definitiv ein Schock! Doch nun die Freudenbotschaft!

Helene Fischer: Streit mit ihrem Neuen? Die Nerven liegen blank!

Florian Silbereisen & Helene Fischer sind noch Freunde

Wie vor knapp zwei Wochen bei den "Schlagerchampions" zu sehen war, verstehen sich Florian Silbereisen und Helene Fischer auch nach ihrer Trennung noch super. Ihr Aufeinandertreffen bei der Schlagershow hätte nicht harmonischer verlaufen können. Aber nicht nur über die Tatsache, dass sich Florian mit seiner so Ex gut versteht, kann sich der "Klubbb3-Star" momentan freuen...

Florian lässt die Bombe platzen

Obwohl Florian hauptsächlich durch seine Musik-Karriere bekannt wurde, will der Star nun ein zweites Standbein in die Schauspielerei setzten. Wie nämlich nun bekannt gegeben wurde, wird Florian der neue Kapitän von "Das Traumschiff" sein! Was für mega Neuigkeiten. Florian erklärt gegenüber "Bild": "Diese Rolle ist für mich eine Herzensangelegenheit. Das 'Traumschiff' hat einen Kapitän verdient, der diese Rolle auch lebt und voll hinter der Serie steht. Einen Kapitän, der das Schiff durch alle Stürme manövrieren möchte. Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft!" Wie es weiter heißt, soll die erste Traumschiff-Folge mit Florian an Weihnachten ausgestrahlt werden. Wir freuen uns schon jetzt!