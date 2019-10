Florian Silbereisen: Jubel-News! Sein Glück ist zurück!

Bei einer Trennung gibt es nur Verlierer? beweist gerade das Gegenteil. Der Niederbayer steckt voller Pläne. Und in denen muss eigentlich Helene Fischer eine große Rolle spielen. Sein Rivale dagegen hängt total in den Seilen. Was für ein süßer Triumph!

Helene Fischer: Liebescomeback mit Florian? Jetzt kommt alles raus

Florian Silbereisen ist auf der Überholspur!

Während sich rarmacht (erst Anfang April 2020 tritt Helene bei Ski-Events in Österreich und der Schweiz wieder öffentlich auf), gibt Florian Silbereisen Vollgas: Sechs -Shows moderiert Florian Silbereisen in diesem Jahr noch. Darunter den "Schlagerbooom" live aus der Dortmunder Westfalenhalle am 2. November. Die 13 000 Tickets sind längst ausverkauft, die erwartet wie immer eine Rekord-Quote von über fünf Millionen. Ein weiteres Highlight ist die Jubiläums-Sendung "25 Jahre Feste-Shows" am 26. 10. im Ersten. Noch ist streng geheim, welche Flori beim "großen Wiedersehen" (so der Untertitel) in Leipzig auf die Bühne bittet. Kommt es dabei sogar zu einem rührenden Aufeinandertreffen des Moderators mit Helene? Die hatte schließlich 2005 im "Hochzeitsfest der Volksmusik" ihren ersten TV-Auftritt. Ihre Teilnahme ist also ein Muss!

Feiern Helene und Florian blald ein Comeback?

Wiederholt sich also das Schicksal? Damals begann ja ihre Liebesgeschichte. Er war der Star, sie brauchte Unterstützung. Wie jetzt auch. Denn Helenes lange Auszeit schlägt viele Fans in die Flucht. Das Lied zum Kinofilm "Traumfabrik" floppte, die Einschaltquoten für ihren Konzertfilm im im August enttäuschten: nur 2,8 Millionen. Und: Auch Floris großer Rivale in Liebesdingen hängt in den Seilen. Luftakrobat und Model Thomas Seitel hatte seinen letzten Laufsteg-Job vor mehr als einem Dreivierteljahr. Eine Karriere auf Augenhöhe mit Helene ist das nicht! Nur Flori strahlt!

