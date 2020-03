Florian Silbereisen: Juhu! Sein Glück ist endlich zurück!

Reddit this

Bei ist ordentlich was los. Erst kürzlich musste der Schlager-Liebling die bittere News verkraften, dass die große "Schlagerlovestory 2020" auf Grund der aktuellen Ereignisse verschoben werden muss. Doch jetzt die freudige Nachricht...

Helene Fischer: Hiobsbotschaft! Ihr Traum ist zerplatzt

Florian Silbereisen feiert Mega-Erfolge

Das Florian Silbereisen mit seiner Karriere auf der absoluten Überholspur ist, ist definitiv nichts Neues. So hat der Sänger auch in Thomas Anders einen neuen Schlagerkollegen getroffen, der aus dem Schwärmen von Florian gar nicht mehr heraus kommt. Thomas erklärt gegenüber "NDR": "Wir sind ein sehr, sehr tolles Team, dem es sehr viel Spaß macht zusammen zu singen und wir machen jetzt eben das Album zusammen, dass nun auch verschoben wurde, was jetzt aber im Juni kommt. Und dann schauen wir einfach weiter." Wow! Mehr Begeisterung geht definitiv nicht! Doch wie kam es eigentlich zu der gemeinsamen Arbeit?

Thomas lüftet das Geheimnis

"Es fing mit 'Sie sagte doch, sie liebt mich' an und das war die Idee von meinem Produzenten, der halt eben den Song geschrieben hat. Der sagte: 'Ich habe, glaube ich, eine tolle Duett-Nummer komponiert und sing das doch mal ein.' Also meine Stimme war drauf. Und dann ging die Frage, wer ist das Pendant?", erklärt Thomas weiter. Der Rest ist Geschichte. Ob uns Thomas und Flori in der kommenden Zeit wohl mit noch mehr gemeinsamen Stücken überraschen werden? Wir können gespannt sein...

Huch, so kennen wir Florian ja gar nicht: