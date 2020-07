Florian Silbereisen: Juhuu! Er kann endlich wieder strahlen!

Wie nun unter anderem durch "ARD" bekannt gegeben wurde, wird am 25. Juli bei "Schlager, Stars & Sterne die Seeparty in Österreich" Florian seinen Fans live in den Kitzbüheler Alpen wieder ordentlich einheizen. Das Besondere dabei: Bei der Show wird erstmals wieder ein Publikum anwesend sein! Für Florian ein ganz besonderer Moment! Schließlich ist der Schlagerstar dafür bekannt, dass er die Nähe zu seinen Fans genießt! Und auch einige hochkarätige Gäste sind mit von der Partie. So werden unter anderem Roland Kaiser, Sarah Lombardi und Matthias Reim zu Gast bei Flori sein. Definitiv ein wahrer Jubel-Grund!