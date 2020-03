Florian Silbereisen: Juhuu! Jetzt ist es raus!

Es wird nicht ruhig bei ! Erst kürzlich wurde noch verkündet, dass Florians "Schlagerlovestory 2020" abgesagt werden musste. Nicht nur für den Schlager-Star alles andere als leicht. Auch seine Fans zeigten sich sichtlich betroffen. Doch jetzt die wunderbare Überraschung...

Florian Silbereisen hat Grund zur Freude

Wie nun via " " enthüllt wurde, kann sich Florian in diesem Jahr auf ganz besondere weibliche Unterstützung bei der Weihnachts-"Traumschiff"-Folge freuen. So wird an seiner Seite niemand geringeres zu sehen sein, als "Denver Clan"-Legende Linda Evans. Die verkündet auf ihrem Social Media-Account: "Ich habe mich in die Besatzung und Crew verliebt. Ich war so oft auf dem "Love Boat". Aber ich war noch nie an einem Set, an dem alle in einer fremden Sprache geredet haben. Ein Abenteuer!" Wow! Was für Hammer- ! Doch nicht nur Linda ist sichtlich begeistert von ihrem "Traumschiff"-Debüt...

Florian ist hin und weg

"Ich wünsche mir immer wieder , die keiner auf dem "Traumschiff" erwartet. Linda Evans stand auf meiner Wunschliste ganz oben. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Linda mitspielt. Das ist eine sehr große Ehre", erklärt Florian über seine prominente Unterstützung. Und auch "Traumschiff"-Arzt Nick Wilder schwärmt unter Lindas Post: "Liebe Linda, es war toll dich kennenzulernen. Du hattest wahrscheinlich Recht, als du mir sagtest: Der Love Boat Doc muss die Autoren gekannt haben, weil sie von all diesen schönen Frauen überschwemmt wurden." Mehr Begeisterung geht wohl kaum!

