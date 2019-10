Florian Silbereisen: Juhuu! Sein Glück ist zurück!

Wie schön! Bei Florian Silbereisen ist momentan mächtig was los! Wie der Schlagerstar nun nämlich berichtet, könnte es im aktuell nicht besser gehen...

Florian Silbereisen: "Es fängt an zu kribbeln!"

Wie Florian nun via " " verkündet, laufen die Vorbereitungen für den Schlagerbooom auf Hochtouren. So erklärt er: "Wenn ich sehe, wie das Team die Bühne in der Dortmunder Westfalenhalle aufbaut, beginnt es langsam zu kribbeln... es geht wieder los." Er ergänzt: "Die Vorfreude steigt: auf die Schlagerparty des Jahres, den Schlagerbooom 2019!!!" Wow! Was für Hammer-Neuigkeiten, die von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleiben...

Florians Fans sind aus dem Häuchen

"Lieber Florian, ich freue mich riesig das erste Mal beim Schlagerbooom dabei sein zu können, kann es kaum bis Freitag abwarten, bin so gespannt" sowie " Das wird eine tolle Mega Stimmung und Party und Spaß mit dir zusammen", sind nur einige der Kommentare, die unter dem Post von Florian zu lesen sind. Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Und auch wir sind schon gespannt, wer diesmal beim Schlagerbooom mit von der Partie ist...

