Florian Silbereisen: Küsse hinter den "Traumschiff"-Kulissen!

Pünktlich zum neuen Jahr darf natürlich auch "Das Traumschiff" nicht fehlen! So verkündete Florian via "Instagram": "Traditionsgemäß starten wir mit dem Traumschiff ins neue Jahr! Heute begrüßen wir als Gäste an Bord: Star-Influencerin Caro Daur und Bambi-Preisträger Francis Fulton-Smith !Mit dem 'Traumschiff' geht es heute nach Namibia und im Anschluss gibt es natürlich noch eine Folge 'Kreuzfahrt ins Glück'!" Doch damit nicht genug! Florian ist auf dem Bild zu sehen, wie er seinen Fans einen Luftkuss kurz vor Beginn der Dreharbeiten schickt! Das so ein Foto von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So heißt es unter dem Beitrag: "Ich freue mich drauf und bin gespannt auf die Reisen" sowie "Da bin ich dabei, freue mich schon riesig. Der erst schöne Abend im neuen Jahr". Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!