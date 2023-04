Florian Silbereisen: Kurz vor der Hochzeit! Zerstört dieser Kuss jetzt alles?

In der Oster-Folge (am 9. April, 20.15 Uhr, ZDF) des "Traumschiff" ergatterte Birthe Wolter die Rolle der Maike Kappes. Als diese wird ihr eine ganz besondere Ehre zu Teil - sie darf als erste Frau der Serie Kapitän Max Parger küssen, der von Florian Silbereisen verkörpert wird. Maike steht kurz vor ihrer Traumhochzeit und will noch ein letztes Mal einen anderen Mann küssen. Prompt muss Flori herhalten. Doch war diese Aktion von Maike etwa unüberlegt?

Zuschauer dürfen gespannt bleiben, ob dieser Kuss nicht doch schwerwiegende Konsequenzen haben könnte. Steht Florian Silbereisen schon bald als Hochzeits-Crasher da? Immerhin könnte der Zukünftige von Maike von dem Kuss erfahren und wäre gewiss nicht begeistert davon, dass seine Braut kurz vor der Hochzeit noch mit einem Anderen fremdknutscht. Bleibt abzuwarten, ob es am Ende wirklich zu der Hochzeit kommen wird...

Auch interessant

Womit der Ex von Helene Fischer seine Fans noch überraschte, erfährst du im Video: