Florian Silbereisen: Liebes-Drama! Sein Traum ist geplatzt

An Silvester hat Florian Silbereisen mit Freunden Raclette gegessen, mit einem Glas Wein angestoßen und Wunderkerzen angezündet, verriet er in einem Interview. Was er sich wohl gewünscht hat?

Der Showmaster geht stramm auf die 40 zu. Es ist Zeit, dass er die Richtige findet, sich seinen Traum von einer Familie erfüllt, finden viele. Schließlich wäre er ein super Papa! Zuletzt waren sich Flori-Kenner sicher: Er hat seine Traumfrau gefunden – in Kollegin ! Der -„Traumschiff“-Kapitän und die „Deutschland sucht den Superstar“-Finalistin sind auf einer Wellenlänge. Sie sind beide super erfolgreich, sehr familiär, bodenständig und kinderlieb. Es könnte alles so einfach sein …

Doch wie heißt es so schön: „Liebe ist wie das Meer: Es geht auf und ab.“ Jetzt steht bei Florian und Sarah plötzlich eine Trennung im Raum. Offenbar zerreißen die zarten Bande schon wieder. Wie traurig!

Florian Silbereisen sticht wieder in See

Hintergrund: Vor Kurzem flirtete die Sängerin für manche etwas zu intensiv mit einem Fußballer. Sie waren sogar zusammen im romantischen Urlaub – inklusive inniger Schnappschüsse. Kaum vorstellbar, dass Florian das kalt ließ. Kurz darauf sagte Sarah zwar, dass sie Single sei. Doch was ist mit ihrem Ex-Mann (27)? Der betonte öffentlich, wie einsam er sich fühle – und schwärmte im gleichen Atemzug von seiner Verflossenen Sarah. Das hörte sich nach ganz großer Sehnsucht an…

Florian Silbereisen: Liebes-Hammer! Vorbei mit dem Single-Leben!

Und Florian? Der ist weg! Weit weg. Für das ZDF steht er wieder als „Traumschiff“-Kapitän vor der Kamera. „Ich weiß nicht, ob ich das Ziel verraten darf. Ich will es nicht. Aber es ist schön, ich freue mich. Und ich darf an Land drehen, das ist wunderschön“, verriet er kürzlich. Doch was wird jetzt aus seiner Sarah? Vielleicht schreibt man sie für kommende Folgen erneut ins Drehbuch. Doch ob sie in Florians Leben die Hauptrolle bekommt, bleibt leider erstmal ungewiss…