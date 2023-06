Florian Silbereisen & Sara Hentschel: Liebes-Falle! Das hat er nicht verdient

Wie die Programmzeitschrift "die 2" berichtet, ist Florians Freundin Sara in der Schlagerszene keine Unbekannte. So soll die Musikliebhaberin Flori schon 2019 live bei der großen Roland Kaiser Show auf der Bühne erlebt haben. Diese besuchte sie, so heißt es, mit der Vorsitzenden des Ben Zucker Fanclubs.

Auch Florians Ex-Freundin Helene Fischer soll lange ihr Idol gewesen sein. "Seit ich Helene persönlich kennengelernt habe, gibt es für mich nur noch sie", schwärmte Sara 2019 gegenüber "Bild der Frau". Böse Zungen behaupten, dass Sara sich in den Promi-Status ihres Partners verliebt hat. Ist Florian in die Liebes-Falle getappt?

Bedenkt man, dass die beiden schon seit 2021 ein Paar sind und sich immer noch blendend verstehen, ist das wohl nicht zu erwarten. Außerdem scheint Sara kein Interesse an einem Leben in der Öffentlichkeit zu haben. Und genau das liebt und schätzt Florian auch so an ihr. Manchmal macht Amor eben einen verdammt guten Job...