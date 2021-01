Florian Silbereisen: Liebes-Geheimnis gelüftet

Was kaum einer weiß: Von 2003 bis 2006 war Michaela Strobl die Frau an Florians Seite. Zwar arbeitet sie ganz bodenständig als Rechtsanwaltsgehilfin, hat jedoch trotzdem einen Bezug zur Schlagerbranche. Michaela ist die Tochter von Birgit Strobl, der Frau von Sänger Andy Borg. Trotz der Trennung hat Florian bis heute ein gutes Verhältnis zu ihm. Andy tritt sogar regelmäßig in seinen Sendungen auf. Zuletzt waren die beiden gemeinsam zum Jahresende bei "Silbereisen & Co.: Wir freuen uns auf Weihnachten!" zu sehen.

