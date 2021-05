Florian Silbereisen: Liebes-Glück! Jetzt geht alles ganz schnell

Doch nun geht es ihnen wieder gut. Und jetzt wird ein Traum wahr. Endlich ist das Glück zurück – sowohl beruflich als auch privat. Im Fernsehen begeistert er mit neuen tollen Sendungen – und als Sänger. Zwar macht seine Erfolgsband Klubbb3 derzeit immer noch eine Pause, dafür feiert er gemeinsam mit Thomas Anders (58) Hitparadenerfolge. "Musik war immer meine Leidenschaft. Ich bin so dankbar, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte", sagte er kürzlich laut "Neue Post". Und auch seine Karriere als Schauspieler ist in voller Fahrt. Als "Traumschiff"-Kapitän sorgt er für steigende Quoten. Wie es heißt, will das ZDF unbedingt den Vertrag mit dem charmanten Entertainer verlängern. Florian ist auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Fast täglich flattern Angebote anderer großer TV-Sender auf seinen Schreibtisch.