Florian Silbereisen: Liebes-Sensation! Er hat sein Glück gefunden

Er sitzt auf der Terrasse, genießt die Sonne. Eine Tasse Kaffee, entspannt zurücklehnen und – einen netten Plausch mit dieser Blondine? Ist das etwa (35)? Fotos, die "Woche heute" zeigt, legen diesen Schluss nahe.

Gut, das kann eigentlich kaum sein. Denn während Florian Silbereisen (38) augenscheinlich die Ruhe zu Hause am österreichischen Mondsee genießt, baut seine Ex doch mit ihrem Freund (35) aktuell noch immer ihr Liebesnest in Bayern. Bis zuletzt hatte diese Tatsache Flori ganz schön zugesetzt. Die Ex hat ihn nicht nur verlassen, sondern verwirklicht die einst gemeinsamen Pläne nun auch noch mit einem anderen. Klar, dass das am Selbstwertgefühl des Moderators nagte.

Florian Silbereisen ist wieder glücklich

Doch anstatt sich einzuigeln, stürzte er sich in die Arbeit. Unzählige Shows und Auftritte, natürlich nicht zu vergessen sein Engagement als Traumschiff-Kapitän im .

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jaa, jetzt ist es raus!

Besorgte Fans schrieben im Netz: „Mach mal langsam!“ Und: „Du siehst ganz schön überarbeitet aus.“ Nicht zu unterschätzen ist natürlich die Psyche. Sie kann einem Streiche spielen, sich schlecht fühlen lassen, obwohl doch eigentlich alles okay ist. Doch nun scheint es, als habe Florian einen Weg gefunden, wieder zu sich selbst zu finden. Er umgibt sich mit Menschen, die ihm gut tun. Was für eine Glücks-Sensation. Ja, was für eine Liebes-Sensation. Dadurch kann er sich endlich wieder selbst leiden.

