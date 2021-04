Florian Silbereisen: Liebes-Sensation! Ihr gehört sein Herz

Aber auch von Floris Ex-Freundin Michaela (37) war zuletzt wieder die Rede. Bis 2006 waren die beiden ein Paar. "Wir haben uns immer noch lieb. Aber wir sind zu jung, um weiter wie ein Ehepaar zusammenzuleben", verkündeten sie damals. Nach einem strikten Schlussstrich klang das nicht.

Zuletzt dachte man, Floris Herz würde Sängerin Helene Fischer (36) gehören. Trotz der Trennung 2018 ist das einstige Paar tief verbunden. "Wir sind als Freunde sogar noch enger zusammen gewachsen", erzählt er.

Bei so vielen tollen Frauen, da kann das Herz schon einmal hin und her hüpfen. "Flirten ist doch was Schönes – ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen", gibt der Showmaster selbst zu.

Und doch ist da eine Frau, bei der Flori einfach mal zur Ruhe kommen kann und die ihn besser kennt als jede andere: seine Mutter Helga (70). "Sie ist eine meiner besten Freundinnen. Sie weiß alles über mich. Insofern ist das bis heute ein sehr, sehr enger Kontakt, und das bleibt hoffentlich noch ganz, ganz lange so", macht er ihr jetzt eine rührende Liebeserklärung.

Bis er irgendwann seine große, wahre Liebe findet, wird vielleicht noch die ein oder andere Partnerin kommen und gehen. Doch Mama Helga gehört sein Herz seit 39 Jahren. Für immer.