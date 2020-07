Florian Silbereisen: Liebes-Sensation! Jetzt ist es raus!

Während Florian sich eigentlich zu privaten Themen eher bedeckt hält, nutzt er ebenfalls die Möglichkeit, um beim "Frühstücksfernsehen" über seine Vorstellungen über eine neue Liebe zu plaudern. So ist er der Meinung: "Ich sage immer, es kommt so wie es kommt im Leben. So wie wir beide uns nicht gesucht haben, aber gefunden haben, so wird das auch irgendwann der Fall sein. (....) Insofern glaube ich, dass ich am Ende nicht übrig bleibe." Ob Florian wohl in diesem Jahr noch die Frau fürs Leben finden wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!