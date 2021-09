Florian Silbereisen: Liebes-Sensation! Seine neue Freundin tritt kein leichtes Erbe an

Alles, was ihm bleibt, ist die Erinnerung an diese große Liebe. Und bei jedem Blick in den Spiegel denkt er zurück. Denn auf seinem Oberarm trägt er noch immer eine Tätowierung, die Helene zeigt. "Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo nur im Geringsten zu entfernen", sagt er energisch. Ihre Liebe mag platonisch geworden sein, aber sie ist immer noch da. Auch damit muss seine neue Freundin zurechtkommen.

Welche Frau möchte das? Selbst Beatrice Egli (33), die seit Jahren auf Männersuche ist und die sich mit Florian bestens versteht, winkt ab. Nein, seine neue Freundin sei sie nicht. Florians Herz ist einfach noch nicht bereit...