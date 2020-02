Florian Silbereisen: Liebes-Sensation! Zurück zu seiner ersten großen Liebe?

De erste große Liebe vergisst man nicht. Sicher geht das auch Florian Silbereisen (38) so. Die erste Frau, die sein Herz erobert hat, war nicht (35) – sondern Michaela... Vor 16 Jahren lernte Flori die Rechtsanwaltsgehilfin bei einer Veranstaltung in Hersbruck (Bayern) kennen. „Ich wusste sofort, dass es gefunkt hat“, erzählte er damals. „Michaela hat so eine positive Ausstrahlung. Sie ist so lieb.“

Schnell wurde es ernst. Eine gemeinsame Wohnung, ein gemeinsames Leben. Florian tourte durch Deutschland, trat fleißig auf. Und Michaela arbeitete in der Kanzlei, lebte ihr Leben.

„Es ist wichtig, dass jeder auch sein eigenes Ding macht“, bestand Michaela immer auf ihre Selbstständigkeit. Trotzdem ging ihr Herz nur dann richtig auf, wenn Flori wieder zu Hause war. „Die Tür geht auf, sie springt mir strahlend im Nachthemd entgegen. Das gefällt mir“, erzählte der -Star. Schon bald stand für ihn fest: „Wir lieben uns, wollen heiraten und Kinder bekommen!“

Doch das Schicksal wollte es anders: 2006 trennten sich Florian und Michaela ganz plötzlich. Ohne Streit, ohne Tränen. Flori: „Wir haben uns immer noch lieb. Aber wir sind zu jung, um weiter wie ein Ehepaar zusammenzuleben!“

Hat Florian Silbereisen noch Gefühle für seine Ex?

Heute, 14 Jahre später, ist das anders. Florian ist älter, reifer. Wie wird er sich fühlen in stillen Momenten, wenn er alleine in seiner großen Villa in Oberösterreich ist? Die Sehnsucht nach einer eigenen kleinen Familie wird dann sicher stark sein.

„Ich hatte stets diesen Wunsch. Daran hat sich nichts geändert!“, erklärte er gerade in einem Interview. Florian will immer noch Kinder, eine Hochzeit, glücklich mit einer Frau alt werden.

Florian Silbereisen: Endlich! Er hat eine neue Helene!

„Wenn Gott will, wird es so sein“, sagt er. „Ich lasse mich leiten!“ Und vielleicht führt ihn Gottes Wille ja wieder in die Arme von Michaela. Flori selbst legt Wert darauf, dass er den Kontakt zu lieben Menschen von damals nie abgebrochen hat.

Auch nicht zu Michaela? Gut möglich, dass in seinem Handy noch ihre Telefonnummer abgespeichert ist. Für einen Neuanfang braucht es jetzt nur ein bisschen Mut. Denn ganz tief im Herzen wird er spüren: Noch nie hat eine Frau so gut zu ihm gepasst wie Michaela.