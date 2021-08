Florian Silbereisen: Liebessensation - Jetzt lüftet er sein wohlgehütetes Geheimnis

„Herzlicher und liebenswerter Musiker (40) sucht Frau fürs Leben“ - So oder so ähnlich könnte eine Kontaktanzeige für Single Florian Silbereisen klingen. Seit Ende 2018 ist er von Helene Fischer (36) getrennt. Sie hat sich offenbar endgültig für Akrobat Thomas Seitel entschieden. Somit ist Flori einer der begehrtesten Junggesellen auf dem Markt! Dabei ist er so eine gute Partie. Der Showmaster macht in „Bunte“ ordentlich Eigenwerbung: „Die mich kennen, sagen, ich sei ein guter, gradliniger Freund.“