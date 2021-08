Florian Silbereisen: Liebessensation mit Helenes Rivalin

Gerüchte sind die Rauchfahnen der Wahrheit und gemunkelt wurde schon länger, dass der "Traumschiff"-Kapitän erneut vergeben ist. Jetzt, pünktlich zu seinem 40. Geburtstag vor wenigen Tagen, gibt es den Beweis. Auf Fotos sieht man laut "Freizeitwoche" eine hübsche, schlanke Frau, die in seinem Haus in Österreich ein und aus geht. Die geheimnisvolle Braunhaarige holt Brötchen, bringt den Müll raus und liest ganz entspannt auf der Terrasse ein Buch. Außerdem teilt sie mit Flori die Leidenschaft für Tattoos auf dem Arm.

Seit der Trennung von Helene Fischer (37) Ende 2018 sehnt sich der Entertainer nach einer neuen Liebe, die sein Herz höherschlagen lässt. Nun hat seine Ex wohl tatsächlich eine Rivalin bekommen!

Floris gute Freundin Beatrice Egli (33), die ihm als eine der Ersten in seiner Geburtstagsshow am 14. August gratulierte, weiß sicher längst Bescheid. Gut möglich, dass er bald in der Öffentlichkeit zu seinen Gefühlen steht – und Floris romantisches Versteckspiel endlich ein Ende hat.