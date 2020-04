Florian Silbereisen & Maite Kelly: Jaa, es ist wahr!

Samstagabend lief das große Finale von " " über die -Bildschirme. , , und urteilten zum letzten Mal über die verbliebenen Kandidaten. Letzterer holte sich Hilfe von einer ganz besonderen Frau...

Florian Silbereisen bekam Nachricht von Maite Kelly vor

Paulina Wagner wollte mit dem Song "Sieben Leben für dich" von überzeugen. Nach ihrer Performance holte Florian kurzerhand sein Handy aus der Hosentasche - und las eine private Whats App-Nachricht von Maite vor: "Lieber Florian, sei mal nicht so streng mit der Paulina. Das ein Song mit einem hohen Schwierigkeitsgrad, weil es so hohe und so tiefe Töne hat. Ihr Outfit war großartig. Mit so wundervollen Beinen wurde der Song noch nie dargeboten. Paulina hat den Glamour eines Superstars auf jeden Fall auf die Bühne gebracht." Dazu schickte Maite sogar ein Bild von sich und ihrer Tochter an Florian.

Florian Silbereisen: "DSDS"-Aus! Jetzt ist es offiziell

Florian Silbereisen und Maite Kelly sind ein Dreamteam

Dass die Chemie zwischen Florian und Maite auf der Bühne stimmt, davon konnten sich die Fans ja bereits überzeugen. Doch mit dieser Nachricht bestätigt er, dass die beiden auch privat gut befreundet sind. Ob zwischen den beiden vielleicht sogar mehr läuft? Schließlich sind beide aktuell Single. "Eine tolle Frau wird froh sein, mit ihm zusammen zu sein. Ich glaube, das wird schnell gehen. Florian ist ein gut aussehender, erfolgreicher, netter Kerl", schwärmte sie erst kürzlich in der Talkshow "Riverboat" aus. Mal sehen, was die Zukunft bringt...

Mehr über Florians Liebesleben erfahrt ihr im Video: