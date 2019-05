Reddit this

Die Trennung von (34) hat Showmaster zutiefst erschüttert, lange litt er unter dem Liebes-Aus nach über zehn Jahren Beziehung. Helene hatte sich mit ihrem Akrobaten (35) schnell getröstet. Und jetzt hat auch Flori eine neue Frau an seiner Seite: Schlager-Königin Michelle. Die beiden sind ein Traumpaar! Zumal die attraktive Blondine keine Unbekannte in seinem Leben ist…

Für einen Mega-Star wie ihn ist es nicht leicht, eine Gefährtin zu finden. Schließlich muss sie ihn mit Millionen Fans teilen, Verständnis fürs viele Reisen zu seinen „Traumschiff“-Drehs oder den wochenlangen Konzert-Tourneen haben. Umso schöner, wenn die Liebste selbst aus der Show-Branche kommt. Eine Frau mit Herz und dem Verständnis für das unstete „Star-Leben“.

Florian Silbereisen und Michelle ergänzen sich perfekt

So wie . Sie und Flori kennen und mögen sich schon ewig. Doch einer von ihnen war immer liiert, wenn sie sich begegneten. Jetzt ist die Situation anders. Erst im März sprachen beide öffentlich darüber, dass sie gleichzeitig auf dem Markt sind. „Mich küsst im Moment niemand“, flirtete Michelle mit ihrem Kollegen. Für jeden sichtbar! Dazu kommt, dass sie seinen Kummer versteht, denn die Sängerin hat selbst viele Tiefschläge in der Liebe durchgemacht. „Krisen gehören zum Leben dazu“, weiß sie. „Alles kommt, wie es kommen soll!“ Und so ist es kaum ein Zufall, dass die schon immer befreundeten sich nah wie nie zuvor sind. Jeden Abend treten sie zusammen auf ihrer Tournee auf, lachen, schäkern. Fern der Bühne verstehen sich die zwei ebenfalls sehr gut…

Zwischen Florian und Ex Helene funkte es erst drei Jahre nach ihrem Kennenlernen. Bei einem langen Gespräch nach ihrer gemeinsamen Tournee. Ist es bei ihm und Michelle genauso? Wollen wir Florian wünschen, dass dieses Mal der Funke für immer überspringt und Michelle sein trauriges Herz heilen kann.