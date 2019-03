Florian Silbereisen & Michelle: Jetzt lassen sie die Bombe platzen!

Es wird nicht ruhig im Liebes-Leben von . Seit der Trennung von im Dezember vergangen Jahres machen immer wieder Spekulationen die Runde, ob Florian eine neue Frau fürs Leben gefunden hat. Offiziell bestätigt wurde dies bis jetzt noch nicht. Doch nun die Überraschung...

Helene Fischer und Thomas Seitel: Heimliche Hochzeit in den Bergen?

Florian Silbereisen & Michelle im Duett

Bei "Alle singen Kaiser - Das große Schlagerfest" ließen und Florian Silbereisen am vergangen Wochenende alle Fan-Herzen höherschlagen. Der Grund: Die beiden waren dabei zu beobachten, wie sie ein Duett zu Roland Kaisers "Und wer küsst mich?" zum Besten gaben. Umgeben von hunderten Rosen sangen sie sich auf der Bühne in die Herzen der TV-Zuschauer und des Publikums. Doch damit nicht genug...

Florian und Michelle lassen die Bombe platzen

Neben ihrem phänomenalen Auftritt ließ vor allem ein Statement von Flori und Michelle ihre Fans aufhorchen. So beichteten sie passend zu ihrer "Und wer küsst mich?"- Performance, dass sie beide momentan ungeküsst sind. So ließ zuerst Florian die Bombe platzen und berichtete, laut "Bild.de": "Ein Song, der zu uns passt." Michelle pflichtete ihm bei: "Ja, der passt gerade wie die Faust aufs Auge zu meinem Leben, mich küsst nämlich keiner." Wie traurig! In der letzten Zeit wurde auch den beiden immer wieder eine Liaison nachgesagt. Ihre Fans haben nun jedoch Klarheit: Michelle und Florian gehen aktuell solo durchs Leben. Ob sie uns in diesem Jahr jedoch mit einer neuen Liebe überraschen werden? Wir können gespannt sein...