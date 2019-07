Florian Silbereisen & Michelle: Jetzt macht sie es offiziell!

Reddit this

Was geht nur bei Florian Silbereisen und Michelle? Vollkommen unerwartet bringt die Schlagersängerin nun Licht ins Dunkel…

Es wird nicht ruhig bei und ! In der letzten Zeit machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass zwischen den beiden die Funken fliegen sollen. Auch von einem -Auftritt von Michelle bei "Das Traumschiff" war die Rede. Doch was ist dran an den Spekulationen?

Helene Fischer: Ein Baby mit Florian Silbereisen

Florian Silbereisen und Michelle zusammen auf dem "Traumschiff"?

Ende des Jahres wird Florian Silbereisen als neuer "Traumschiff"-Kapitän mit der "Amadea" erstmals über die Weltmeere schippern. Auch wie und werden Florian bei seinem Debüt auf hoher See begleiten. Doch jetzt das Traurige! Obwohl Michelle ebenfalls als potenzielle "Traumschiff"-Passagieren gehandelt wurde, erteilt die Sängerin Florian nun eine eiskalte Absage. So erklärt sie gegenüber "derwesten.de": "Als Schauspielerin? Ich glaube, ich habe zu viele Ecken und Kanten für das Traumschiff." Oh je! Wirft dieser Entschluss nun etwa einen dunklen Schatten auf die Beziehung von Michelle und Florian?

Wie geht es für Florian und Michelle weiter?

Obwohl Florian die Schlagersängerin sicherlich gerne auf dem "Traumschiff" mit dabei gehabt hätte, scheint Michelles Entschluss, die Beziehung zu Florian nicht zu trüben. So erklärt die Sängerin weiter: "Florian ist einer meiner besten Freunde, wir harmonieren gut." Ein Glück! Ob die beiden noch mehr verbindet, als nur Freundschaft, ist jedoch nicht bekannt. Die gab dazu jedenfalls kein Statement ab. Wir können also weiterhin gespannt sein...