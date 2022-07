Florian Silbereisen: Mieser Verrat! Er hat alles verloren

Fiese Klatsche für Florian

Wutentbrannt und verbittert hatte Bohlen auf seinen Rausschmiss reagiert, sich schmollend zurückgezogen. Nur Werbespots drehte er weiter fleißig, ansonsten war TV-Ruhestand angesagt. Bis jetzt! Nun kommt Bohlen doch wieder zurück. Für Florian Silbereisen eine heftige Klatsche und bittere Blamage. Es gab ständig miesen Quoten, die Fans konnten mit dem Schlager-Onkel nichts anfangen und schalteten massenweise ab, das Finale sahen nur noch 1,8 Millionen Fans – ein Desaster für RTL.

Jeder konnte sehen: Florian wirkte neben seinen Co-Juroren Ilse DeLange und Toby Gad farblos, steif und völlig fehl am Platz. Und nun wird "DSDS" nach 20 Jahren auch noch abgesetzt. Was für ein bitterer Schlag für Flori, der eigentlich so große Hoffnungen in das Format gesetzt hatte...

Alle "DSDS"-Zweitplatzierten auf einen Blick: