Die Nachricht war ein Schock für die Musik-Welt, als und ihre Trennung im Dezember vergangenen Jahres bekannt gaben. Doch wie verstehen sich die beiden nach dem traurigen Beziehungs-Aus? In einem unerwarteten Statement verschafft Florian Silbereisen nun Klarheit!

Helene Fischer: Traurige Liebes-News nach drei Monaten!

Florian Silbereisen spricht über Helene

Während bei vielen nach ein wahrer Rosenkrieg entfacht, scheint zwischen Helene und Florian alles harmonisch zu sein. So erklärt der Schlager-Star gegenüber "SuperIllu": "Es gibt für uns gar keinen Grund, nicht positiv miteinander umzugehen. Wir haben wirklich schöne Jahre miteinander erlebt, an die wir beide uns sehr gerne erinnern", was für rührende Worte! Doch damit nicht genug...

Florian hat Pläne mit Helene

Wie Florian weiter berichtet, möchte er auch nach der Trennung auf eine Zusammenarbeit mit Helene nicht verzichten. So erläuterte er in seinem Trennungs-Statement bei " ": "Wir haben nach wie vor gemeinsame Pläne: Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame -Show präsentieren. Ihr werdet uns also auch weiterhin gemeinsam ertragen müssen." Wann wir die beiden das nächste Mal gemeinsam sehen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!