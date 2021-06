Florian Silbereisen nach "DSDS"-Beben: Jetzt wird es richtig bitter

Auch wenn Florian Silbereisen bereits erste "DSDS"-Luft schnuppern konnte und im letzten Jahr neben Dieter Bohlen und Co. am Jury-Pult platznahm, sind nicht all seine Fans von Florians Entscheidung, zu "DSDS" zurückzukehren, begeistert. So werden nun bei "Instagram" einige Negativ-Stimmen laut, die Florians Schritt anzweifeln. Es ist zu lesen: "Da beweist einer eindeutig, das Er TV süchtig ist" sowie "Und DSDS? Was machst du?" Autsch! Harte Worte, die an Florian sicherlich nicht spurlos vorüber gehen. Doch zum Glück gibt es auch eine Vielzahl von positiven Kommentaren. Ein Fan freut sich: "Ich bin so froh, dass du jetzt ein großer Juror bist bei DSDS." Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass sich Florian die bösen Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt. Widersacher gibt es schließlich immer...