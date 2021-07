Florian Silbereisen nach "DSDS"-Beben: Trauriges "Traumschiff"-Aus

Doch was bedeutet es, dass Silbereisen jetzt den RTL-Job bei "DSDS“ angenommen hat? Vielleicht doch das schnelle Ende als Kapitän? Gut möglich. Schließlich lassen sich zwei so zeitintensive Projekte nur schwer verbinden. Dieser Meinung war in der Vergangenheit auch der Entertainer höchstpersönlich. "Mir hat 'DSDS' sehr viel Spaß gemacht, aber ich konnte nur deshalb in drei Folgen dabei sein, weil aufgrund der Corona-Krise andere Termine wie zum Beispiel 'Traumschiff'-Drehs abgesagt wurden", erklärte Flori nach seinen Jury-Gastauftritten in der 17. Staffel.

Aber: Sein Pensum ist jetzt wieder hoch wie nie! Flori hat viel zu tun, wie er in einem Interview kurz nach Bekanntgabe seines "DSDS"-Engagements verrät: "Im ZDF bin ich der Kapitän, bei RTL bin ich der Juror, und in der ARD und beim MDR werde ich die ganz großen Shows präsentieren." Dazu kommt die Karriere als Schlagersänger. Die Termine zu koordinieren, werde eine große Herausforderung, gibt er zu. Bei so einem vollen Kalender wäre es keine Überraschung, wenn er doch noch seine Kapitänsmütze an den Nagel hängen müsste. Aber Florian wäre kein Medienprofi, wenn er sich nicht weiterhin alle Türen offen lassen würde. "Ich habe ja noch einen Vertrag, der läuft ja noch. Der muss erst mal erfüllt werden", wich er der Frage nach seiner Zukunft auf dem "Traumschiff" auffällig aus. Und seine Fans können sich trösten: Einmal geht er ja in diesem Jahr als Kapitän ganz sicher noch auf große Fahrt...