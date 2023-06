Florian Silbereisen nach Liebeshammer mit Sara: Er redet über seine Auszeit!

"Ich nehme mir schon meine Auszeiten. Also ich arbeite sehr gern, ich bin sehr fleißig. Wenn ich weiß, jetzt geht es los, also jetzt `Traumschiff’ ist dann fertig, dann habe ich noch mal eine Woche Zeit, und dann geht es mit den Shows los. Und dann arbeite ich wirklich eine Woche auch rund um die Uhr, nehme mir aber dann danach auch wieder ein paar Tage Zeit, wo ich einfach nichts tue", verrät Florian in der "Abendschau". "Und dann liegen wir gemeinsam ganz gemütlich einfach mit der Familie Zuhause rum, trinken wir einen Kaffee, gehen wir mit den Freunden wandern. Diese Auszeiten sind sehr, sehr wichtig für mich, und dann kann ich auch wieder Gas geben."

Über die Auszeit dürfte sich vor allen Dingen seine Freundin Sara Hentschel freuen. Denn sie ist ja sooo in ihren Flori verliebt. Da würde man am liebsten jede freie Minute miteinander verbringen!