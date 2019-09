Florian Silbereisen nach Trennung: Er hat sein neues Glück gefunden!

Einsam und bedrückt wirkte er in den letzten Monaten. Viele Fans waren sich sicher: Die Trennung von (35) vor zehn Monaten macht Showmaster (38) noch immer schwer zu schaffen.

Doch offenbar waren die Sorgen unbegründet! Denn wie "Neue Post" jetzt berichtet, hat Florian schon längst sein Glück gefunden. Still und heimlich hat er sich ein neues Leben aufgebaut. Ohne Ex-Freundin Helene Fischer, fort von der gemeinsamen Vergangenheit!

Florian Silbereisen fängt ein neues Leben an

In der Gemeinde Tiefgraben in Österreich, direkt am Mondsee, soll sich Florian Silbereisen jetzt nämlich ein Haus gekauft haben: ein moderner Bau – nicht protzig, sondern elegant. Mit großer Glasfront an einer Seite und einem Balkon. Etwas erhöht liegt das traumhafte Haus, sodass die Sonne tagsüber jeden Winkel erhellt. Und der Blick auf die Salzkammergut-Berge ist phänomenal. Ein Paradies.

Hier ist jetzt also das Zuhause des Multitalents. „Ein supernetter Nachbar“, sagen die Leute in Tiefgraben. Jeder Bewohner des kleinen Ortes wird von ihm gegrüßt, wenn er mit seinem BMW-Cabrio durch die neue Heimat düst. Einige der neuen Nachbarn soll er sogar schon zu einer Brotzeit in seiner neuen Küche eingeladen haben. Allüren? Die sind Florian Silbereisen fremd.

Florian Silbereisen schaut nach vorne, plant seine Zukunft. Ein hübsches Nest hat er jetzt schon. Vielleicht kommt ja auch bald eine neue Liebe...

