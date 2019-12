Florian Silbereisen: Neuanfang! Er und Helene haben es geschafft!

Huch, so privat zeigt sich sonst nie! Völlig unverblümt plaudert der smarte Schlager-Star nun ein paar intime Details aus seinem Leben aus...

Florian Silbereisen redet über den Neuanfang

Erst im vergangen Jahr musste Florian die bittere Trennung von verkraften! Aber auch danach wurde es für den Star alles andere als ruhig. So wurde kurze Zeit später verkündet, dass Flori als neuer Kapitän von "Das Traumschiff" in See stechen wird. Für den Moderator definitiv eine turbulente Zeit. Doch wie Florian nun berichtet, hat ihm vor allem ein Kompass-Tattoo, welches er sich Anfang dieses Jahres stechen ließ, den Weg für seinen Neuanfang gewiesen. So erklärt er gegenüber dem " " bei "Menschen 2019": "Es war so, also wenn du einen guten Tätowierer hast, dann hat der einen langen Vorlauf mit Terminvereinbarungen. Und ich habe den ein halbes Jahr vorher festgelegt, wusste aber noch kein Motiv und ich habe einfach mal gesagt: 'Tom, ich komme zu dir zum Tätowieren'. Und dann war ja das Ende 2018 durchaus turbulent. Und dann kam es 2019 gleich noch mit der Rolle des Kapitäns noch dicker. Und dann habe ich gesagt: 'Na ja, ein Kompass ist ja eigentlich perfekt! Also das ist so ein bisschen Neuorientierung und der soll mich auch immer wieder bei all den Reisen auf den Weltmeeren wieder nach Hause führen.'" Wow! Was für intime Einblicke in Florians Innerstes. Doch damit nicht genug...

Florian und Helene haben sich nie aufgegeben

Obwohl die Trennung von seiner Helene bei Florian eine tiefe Lücke in seinem Leben hinterließ und Helene in ihrem einen neuen Mann fürs Leben gefunden hat, gaben Helene und Florian ihre enge Bindung zueinander nie auf: "Was ich schön finde und darauf bin ich auch ein Stück weit stolz, dass man trotz dieser tausenden Schlagzeilen - ich glaube, es sind mittlerweile wirklich viele geworden - dass man sich davon auch nicht irgendwie einen Keil reindrücken lässt und dass Helene und ich das eigentlich ganz gut gemeistert haben. Und dass wir vor allen Dingen, bei all dem Wahnsinn, das ist ja immer so, man glaubte teilweise, es gibt keine wichtigeren Themen außer so eine Trennung, dass wir bei all diesen Schlagzeilen immer freundschaftlich zusammengehalten haben. Und ich glaube, das ist etwas wert." Bleibt zu hoffen, dass Florian und Helene ihre Freundschaft noch viele Jahren bewahren können...

