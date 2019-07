Florian Silbereisen: Neuer Look nach der Auszeit!

Frisch sieht er aus! Als am Wochenende bei den Golf Charity Masters in Leipzig auftauchte, musste man wirklich zweimal hinsehen, um den Moderator zu erkennen. Sportlich-legeres Polo-Hemd und Jeans-Shorts statt Anzug, Cappy statt Gelfrisur, sommerlich gebräunte Haut - der 37-Jährige wirkt erholt und rundum gut gelaunt. Auch der etwas längere Bart steht ihm. Seine kleine Pause hat er offenbar genutzt, um sich vom Stress der letzten Monate zu erholen...

Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich Florian Silbereisen eine Auszeit gönnt. Der Showmaster will den Kopf freikriegen, endlich abschalten nach den anstrengenden "Traumschiff"-Dreharbeiten und natürlich dem Trennungs-Drama um . Nach dem Äußerlichen zu urteilen, ist dieser Plan voll aufgegangen...

Florian Silbereisen wagt einen Neuanfang

Ob eine neue Liebe hinter seinem neuen Look steckt, hat der Schlager-Star bislang nicht verraten. So entspannt und gelöst wie er in die Kameras lächelt, scheint er nach dem Liebes-Aus mit Helene jedoch endlich wieder glücklich zu sein.

Florian Silbereisen: Heftiger Schlag! Jetzt bricht alles über ihm zusammen

Auswahl genug hätte er jedenfalls. Immer wieder schwärmen Kolleginnen von Neu-Single Florian. Und sein neuer, sportlicher Look dürfte ihm noch ein paar mehr Verehrerinnen einbringen. "Laufen ist super, und es gibt so kleine Workouts, einfach ein paar Minuten den Körper in Schwung zu bringen", verriet Florian Silbereisen mal. Und in Schwung hat er seinen Körper offensichtlich gebracht. Nicht unwahrscheinlich, dass ihm nun die Frauen hinterherlaufen...

Was läuft zwischen Florian Silbereisen und ? Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: