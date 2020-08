Florian Silbereisen: Neues Glück! So hat er IHR Herz erobert

Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben! Florian Silbereisen kann ein Liedchen davon singen. So gelöst hat man ihn lange nicht gesehen. Und der Grund dafür könnte Sarah Zucker heißen! Es wäre schon fast eine Beziehung mit Spätzünder, denn die 29-Jährige ist die Schwester von Florians Kumpel Ben Zucker (37). Die beiden sind sich in den vergangenen Jahren immer wieder begegnet, wenn Sarah ihren Bruder begleitete. „Natürlich war ich zuvor schon bei den ‚Schlagerchampions‘ hinter der Bühne dabei, aber da kommt man ja nicht so leicht an Florian ran“, erzählt sie im Interview mit "Das Neue Blatt". „Ich dachte, wenn es so sein soll, dann werden wir uns schon irgendwann kennenlernen.“ Es sollte so sein. Und Florian erschien genau im richtigen Moment!

Florian Silbereisen hat Sarahs Leben verändert

Sarah fühlte sich völlig verloren. Ihre dreijährige Beziehung war in die Brüche gegangen, und sie steckte in einer Krise. „Mein ehemaliger Freund hatte sich von mir getrennt, und ich war in so einer Phase, in der man sich erst wiederfinden muss“, erzählt sie uns. Sie verließ ihre Wohnung kaum noch und war zudem ihre Anstellung als Kindergärtnerin los. „Ich hatte keinen Job, kein Geld und wusste nicht, wie es in meinem Leben weitergehen sollte“, erinnert sie sich.