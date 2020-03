Florian Silbereisen: Neues Liebes-Glück! Dieses Bild ist eindeutig!

Reddit this

Liebeskummer nach der Trennung von Helene? Der ist etwas mehr als ein Jahr nach der Trennung vorbei! Florian Silbereisen hat sein gebrochenes Herz längst wieder gekittet. Und er ist superglücklich...

Helene Fischer: Der pure Hass! Ihr Glück ist erneut zerbrochen!

Florian Silbereisen ist heiß begehrt

Lange musste er nicht suchen, bis er eine Frau fand, die ihn nicht nur versteht, sondern auch wirklich liebt. Und das Romantischste daran: Er kennt die Schönheit schon lange! Sie hatte ihm bereits vor zwei Jahren öffentlich ihre Gefühle gestanden: "Ich liebe " erklärte Stephanie Stumph einst in der NDR-Show "DAS!". Sie schwärmte von ihm, besuchte ihn auch, als er mit seiner Band Klubbb3 auf Tour war, wollte mit ihm im Tourbus reisen.

SIE liebt die Nähe von Florian

Sie scheute sich auch nicht, ihn öffentlich zu umarmen und zu küssen. Dass er damals, es war 2017, noch mit zusammen war, änderte nichts an ihrer großen Zuneigung für den smarten Moderator. Im Gegenteil! "Ich kenne Florian schon sehr, sehr lange und wir mögen uns einfach", bekannte Stephanie damals. Und als sie für ihre Liebeserklärungen kritisiert wurde, meinte sie: "Ich werde in Zukunft darauf achten, dass ich gerade vergebenen Männern nicht mehr so euphorisch sage, wie toll ich sie finde, obwohl ich das natürlich tue!" Ein Rückzieher klingt anders…

Florian erwidert IHRE Gefühle

Auch Flori war schon lange von der Schauspielerin begeistert. Bereits 2016 postete er ein inniges Foto von sich und ihr auf . "Schön, dass ich auch Stephanie Stumph mal wieder getroffen habe", schrieb er zum verliebten Bild. Und heute? Helene verließ ihn Ende 2018 nach zehn Jahren, sein Herz war wieder frei. Für Stephanie? Ihre Eltern, Christine und Wolfgang Stumph, hat er längst kennengelernt. Und Stephanie postete sich gerade in einem wunderschönen weißen Traumkleid aus Spitze. "Es sieht bald aus wie ein Hochzeitskleid…"schwärmt einer ihrer Fans. Steht etwa bald im Hause Stumph ein großes Fest der Liebe an…

Im VIDEO seht ihr die romantischen Schnappschüsse von Florian und Stephanie: